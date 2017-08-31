Калининград, 31 августа, 2017, 18:12 — ИА Регнум. В Калининграде суд вновь наказал общество российских немцев «Айнтрахт Согласие», признанное Минюстом иностранным агентом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинградском районном суде г. Калининграда, НКО привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Drh-k.ru Виктор Гофман на Днях культуры российских немцев в Калининградской области

Напомним, весной 2017 года экс-директор Немецко-Русского дома Виктор Гофман и возглавляемое им общество «Айнтрахт Согласие» были оштрафованы на 400 тысяч рублей.

Однако затем в это дело вмешался Калининградский областной суд. В региональной прессе проходила информация, что облсуд «отменил штрафы», однако на деле апелляционная коллегия отменила два решения Ленинградского райсуда, найдя в документах процессуальные нарушения. В результате дело было отправлено на новое рассмотрение.

Сегодня, 31 августа, судья Ксения Кузнецова вынесла решение о повторном привлечении общества немецкой культуры в виде штрафа в сумме 350 тысяч рублей.

В частности, НКО «Айнтрахт Согласие» и его руководителю Виктору Гофману вменяется в вину подготовка и проведение «Вечера памяти и скорби российских немцев», на котором с антироссийской речью выступил атташе по культуре и науке генконсульства Германии в Калининграде Даниэль Лисснер. Немецкий дипломат в своём спиче использовал формулировки «аннексия Крыма Россией» и «нападение России на Восточную Украину».

Адвокат Максим Плешков, представляющий интересы Гофмана, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что пока нет мотивированного решения суда, он затрудняется комментировать.