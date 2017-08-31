Александров, Владимирская область, 31 августа, 2017, 18:07 — ИА Регнум. В городе Александрове Владимирской области за уклонение от уплаты налогов привлечён к уголовной ответственности 56-летний генеральный директор ООО «НПК Далекс» Аркадий Казарян. Об этом сегодня, 31 августа, сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Завод «Далекс» производил механические изделия, однако летом этого года он был признан банкротом, после чего на предприятии было введено конкурсное управление.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности выяснилось, что генеральный директор Казарян умышленно уменьшал налогооблагаемую базу и подавал декларации с фиктивными данными. Ущерб государству от манипуляций с НДС и налогом на прибыль составляет 120 млн 992 тыс рублей.

Казарян задержан. Возбуждено уголовное дело.