Ярославль, 31 августа, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля будет платить 10 млн рублей в год ПАО «Автодизель» за пользование коллектором, куда попадают ливневые стоки с территории города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За пользование коллектором мэрия заплатит 10 млн рублей

Об этом сегодня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сказал начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Александр Лузин.

«В Ярославле Суринский коллектор находится на балансе «Автодизеля». Целый год велись переговоры между мэрией и предприятием, они пришли к завершению, договор подписан, мы начинаем оплачивать «Автодизелю» за транспортировку городских ливневых стоков через коллектор. В этом плане мэрия свои обязательства выполняет. Со своей стороны «Автодизель» готовит проектную документацию для строительства очистных сооружений — своими силами или за счет инвесторов» — отметил Александр Лузин.

По его словам, намечена площадка для строительства в районе «Красного маяка» чуть выше основного выпуска Суринского коллектора.

За стоки город будет платить порядка 10 млн в год — за врезку и за транспортировку городских ливневых стоков чрез коллектор «Автодизеля».