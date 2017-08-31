Ярославль, 31 августа, 2017, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославле установлено 65 ларьков нового образца, утвержденного мэрией, в то время как в городе находится 534 законных нестационарных торговых объекта. Таким образом к 1 сентября — установленному сроку замены сделать это удалось лишь в отношении 12% киосков. Такие данные привел на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля заместитель мэра Алексей Торопов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ларек ИП Зайцева в Ярославле

Городские власти настроены оптимистично. Еще на 130 новых ларьков предприниматели заключили договоры с производителями, а всего мэрия согласовала 450 проектов замены или реконструкции подобных объектов.

«Около сотни предпринимателей не делают никаких движений, им придется демонтировать свои объекты, или это сделаем мы. Впоследствии, имея договоры на земельные участки, они могут поставить там ларьки нового образца», — сказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

«Вы думаете, что за одну ночь ларьки станут новыми? Может, стоит дать какую-то отсрочку?» — спросил председатель комиссии по экономике Константин Шлапак.

Но городские власти были непреклонны. Они считают, что продлевать срок замены больше не стоит, ведь его и так уже переносили с 1 июня на 1 сентября. На ближайшем заседании муниципалитета будет рассмотрено предложение о переносе срока замены на 1 октября, внесенное одним из депутатов, но вряд ли оно будет поддержано.

Между тем народные избранники призвали мэрию активнее бороться с теми ларьками, в которых торгуют алкоголем, несмотря на законодательный запрет. Константин Шлапак заявил, что даже поменяв старый ларек на новый, коммерсанты продолжают продавать там алкоголь. Заммэра признал проблему, сообщив, что мэрия борется с такой торговлей, хотя это и выходит за рамки ее полномочий. Штрафовать за это может только полиция.

«У нас есть легенда — ИП Зайцев. В каждом районе работают его точки, торгуют перцовкой, боярышником. Закрываем в одном месте — он появляется в другом. Выгнали с муниципальных рынков — он появился на частных. Я лично проводил контрольные закупки. Это косметическое средство, но его употребляют как алкоголь», — рассказал депутатам Алексей Торопов.

Депутаты пожелали заместителю мэра удачи в борьбе с Зайцевым, сообщив конкретные адреса торговли алкоголем в нестационарных объектах.