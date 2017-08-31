Воронеж, 31 августа, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Воронежский областной суд оставил под стражей дочь главы администрации Новоусманского района. Решение было вынесено 31 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Решение о том, чтобы поместить женщину, подозреваемую следствием в причастности к масштабному земельному мошенничеству, принял 21 августа Ленинский районный суд. Защита женщины, которой на данный момент уже предъявлено обвинение, решение это обжаловало.

Однако, сообщили в суде, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда — без изменения. Таким образом, женщина останется в СИЗО до 16 октября включительно.

О возбуждении уголовного дела, как сообщало ИА REGNUM, стало известно 17 августа. СУ СКР тогда сообщило, что «в отношении группы жителей Новоусманского муниципального района Воронежской области».

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Согласно материалам уголовного дела, подследственные, при содействии чиновников администрации района, похитили более десяти земельных участков. Схема была такой: земельные участки бесплатно выделяли инвалидам, а затем перепродавали по рыночной стоимости. Причем в СКР тогда заявили — речь может идти о хищении до 100 земельных участков.

Тогда же стало известно, что по делу проходит дочь главы администрации района, которая руководила филиалом БТИ. Сам чиновник, который, кстати, является одним из политических долгожителей — он руководит районом с 1999 года, уверен в невиновности дочери.