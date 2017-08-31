* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 31 августа, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Один из двоих задержанных по подозрению в подготовке теракта в Москве уроженцев Центральной Азии признался, что действовал под контролем куратора из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 31 августа газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Признавшийся в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террорист собирался взорвать в общественном месте «пояс смертника», а его задержанный сообщник собирался применить в качестве холодного оружия топор. По информации сотрудников ФСБ, он также является членом ИГ.

Уточняется, что у террориста с топором изъяли телефон с контактами вербовщиков ИГ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела. Им грозит наказание за подготовку террористического акта, участие в деятельности террористической организации, за незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несколько человек, подозреваемых в подготовке терактов.

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