Ростов, Ярославская область, 31 августа, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Депутаты муниципального Совета Ростова Ярославской области на своем последнем заседании снова не смогли выбрать мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростова.

Ростов Великий

Ростовские народные избранники 3 созыва на своей последней сессии внесли изменения в Устав города, обсудили его бюджет, утвердили Генеральный план Ростова, но снова не смогли выбрать мэра города.

Выборы градоначальник проходят в Ростове уже 5 месяцев. Вначале не было кворума, потом заявку подал лишь один кандидат. Но, скорее всего, ростовские депутаты ждали назначения нового главы района, чтобы согласовать с ним кандидатуру мэра. После назначения нового главы Ростовского района Алексея Константинова процесс сдвинулся с мертвой точки — было зарегистрирована два кандидата.

О своем желании стать мэром Ростова заявили депутат муниципального совета Алексей Повасин и директор Ростовского отделения Ярославской генерирующей компании, бывший депутат Ростовской районной Думы Андрей Лось.

Алексей Повасин — участник практически всех выборных компаний: он пытался стать депутатом Госдумы, неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост главы Ростова. Андрей Лось баллотировался в мэры города, но проиграл действующему градоначальнику Константину Шевкоплясу.

31 августа ростовские депутаты должны были выбрать главу Ростова. Победитель должен набрать 75% голосов, то есть не меньше 15 голосов из 18 депутатов.

«У нас сегодня на заседание пришло 15 депутатов из 18 возможных. То есть, чтобы определить победителя, должны были проголосовать за одну кандидатуру единогласно. Трое отсутствующих по уважительной причине депутатов попросили своих коллег дать им возможность тоже проголосовать. Для это следует назначить внеочередное заседание муниципалитета в сентябре. Депутаты одобрили это предложение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ростова Константин Шевкопляс.

Депутаты этого созыва могут собраться и проголосовать даже после выборов нового состава 10 сентября. По закону их полномочия действительны, пока не состоится первое заседание нового созыва, а на это отводится не более 2 недель после выборов.