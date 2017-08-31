Калуга, 31 августа, 2017, 16:58 — ИА Регнум. 31 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил благодарственное письмо сотруднице компании «Калугаглавснаб» Галине Алексеевне Грачевой.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Награждение

«От имени депутатов городской думы выражаю благодарность Галине Алексеевне за её многолетний плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство, — сказал Александр Иванов. — Главным богатством нашего города несомненно являются жители, талантливые и трудолюбивые, именно благодаря их усилиям наш город динамично развивается, становится всё более красивым и благоустроенным, укрепляется его экономический потенциал. Компания «Калугаглавснаб» вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Калуги, способствует совершенствованию торгово-экономической сферы, сферы оказания услуг и туризма. Депутаты Городской думы стремятся всячески поощрить трудовые коллективы калужских предприятий, ежегодно лучшие их представители заносятся на Доску почёта, становятся заслуженными работниками Калуги и награждаются знаком городской думы «За личный вклад в развитие Калуги».