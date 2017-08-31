Калуга, 31 августа, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, в Калуге министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор Вирков принял участие во всероссийском видеоселекторном совещании, прошедшем под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России — главного государственного жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии также участвовали руководители муниципальных образований, профильных министерств и ведомств.

Калуга. Гостиный двор

Рассматривался ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Федеральный проект, паспорт которого утвержден президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, стартовал в России в 2017 году. Он направлен на благоустройство городов и поселений с численностью населения от 1000 человек. На территории области 57 населенных пунктов отвечают указанным требованиям. В рамках проекта предусмотрено обустройство дворов и муниципальных территорий общего пользования с обязательным участием граждан.

Анализируя промежуточные итоги реализации программы, Андрей Чибис отметил, что, по данным социологических исследований, «люди хотят видеть позитивные изменения в обустройстве общественных пространств своих городов и дворовых территорий». «Данная программа позволяет это сделать», — подчеркнул он.

В качестве положительного примера реализации проекта Андрей Чибис привел Калужскую область: «Калужская область — субъект-донор. Регион получил финансирование позже других, тем не менее, в нем каждый день сдаются благоустроенные объекты. Мы видим наглядный пример того, как эффективно может реализовываться проект. Глава региона подтвердил, что область готова выполнять работы в большем объеме. В настоящее время заявка на увеличение финансирования рассматривается в министерстве».

Говоря о перспективных задачах, Андрей Чибис отметил необходимость в течение пяти лет обустроить все дворовые территории и общественные пространства в России. «В ближайшее время все регионы должны принять программы по благоустройству в рамках данного проекта. Условия участия в нем смягчены: теперь регион самостоятельно сможет определять, что нужно обустраивать в первую очередь — общественные территории или дворы», — пояснил замминистра.

По его словам, федеральное правительство продолжит финансировать проект и в последующие три года. «Соответствующее поручение дал председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Однако если регион не будет вовремя выполнять обязательства, то финансирование будет отозвано», — констатировал он.

Напомним, в 2017 году Калужской области на улучшение внешнего облика городов из федерального бюджета выделено более 262 миллионов рублей. Всего с учетом субсидий из областного и местного бюджетов, а также средств собственников на развитие городской среды будет направлено более 545 миллионов рублей.