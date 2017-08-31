Москва, 31 августа, 2017, 17:12 — ИА Регнум. МИД РФ рассчитывает на сохранение командного духа в работе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе после назначения нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

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«Мы исходим из того, что в обновлённом составе сопредседатели продолжат свои усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и рассчитываем, что такой командный подход, который всегда был присущ «тройке», будет сохранен», — заявила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ прокомментировала последние слова теперь уже бывшего сопредседателя Минской группы от США Ричарда Хогланда о принципах урегулирования карабахского конфликта.

«В заявлении американского сопредседателя Ричарда Хогланда нет ничего нового. На эти идеи в своих совместных заявлениях в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта неоднократно ссылались президенты России, США и Франции», — заявила Захарова.

Напомним, что ранее состоялось назначение нового сопредседателя Минской группы от США Эндрю Шеффера. 23 августа покидающий этот пост Ричард Хогланд обнародовал основные пункты по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и заявил, что, учитывая сложную историю, стороны конфликта должны в будущем определить окончательный правовой статус Нагорного Карабаха на основе взаимного согласия и юридически обязывающего волеизъявления.