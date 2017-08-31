Ярославль, 31 августа, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, мэр Ярославля Владимир Слепцов встретился с ярославскими перевозчиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

City-yaroslavl.ru Переход на красные маршрутки откладывается

На встрече обсуждались дополнительные требования к осуществлению перевозок на территории города, которые должны вступить в силу уже завтра, 1 сентября.

Ключевым положением программы стало обновление автопарка, введение жёстких требований к техническому состоянию машин и соблюдению правил перевозок.

Как сообщают в мэрии, в мае в Ярославль пришли 10 новых автобусов большой вместимости. В июне 20 новых машин среднего класса, оснащенные двигателем стандарта Евро-5, заменили старые маршрутки.

Планировалось, что до 1 сентября вся работа по обновлению городского автотранспорта должна быть закончена. Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, перевозчики столкнулись с тем, что завод-изготовитель перегружен заказами и не может поставить весь объем в обозначенный срок.

«Мы поддерживаем инициативу мэрии и заблаговременно позаботились о размещении заказа, оплатили партию еще в мае, а сейчас вынуждены дожидаться сроков его исполнения. Поставку новой техники завод обещает не раньше октября-ноября» — рассказал перевозчик Валерий Седякин.

Слова предпринимателя подтвердил первый заместитель директора департамента городского хозяйства, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Карханов. Он сказал, что на днях вернулся с Павловского автозавода. Он загружен заказами и объективно не может успеть их выполнить в ближайшее время.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, мэр города Владимир Слепцов принял решение продлить срок замены маршрутных такси.

«Я понимаю, что перевозчиков надо поддержать. Поэтому мы делаем шаг навстречу. Исходя из объективной обстановки, мэрия предлагает продлить срок замены автобусов до 1 апреля 2018 года. Более гибко мы будем подходить и к установке дорогостоящего оборудования — видеонаблюдения, регистраторов ГЛОНАСС. Ими должны быть оборудованы новые автобусы. Но все остальные требования — обязательны», — сказал Владимир Слепцов.

Тем не менее, уже с 1 сентября все перевозчики, работающие в Ярославле, обязаны соблюдать дополнительные требования. Среди них — посадка и высадка пассажиров только на остановочных пунктах, объявления остановок, обеспечение экипажа автобуса форменной одеждой.

Все они предусмотрены законодательством и будут строго контролироваться сотрудниками ГИБДД и мэрии.

В завершение встречи Владимир Слепцов вручил свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок индивидуальному предпринимателю Александру Селезневу, который уже выполнил все требования постановления мэрии.