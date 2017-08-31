Москва, 31 августа, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Аналитическое агентство «ТурСтат» на основе анализа посещаемости составило рейтинг самых популярных культурных событий и фестивалей России лета 2017 года.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Фрагмент «Архстояния-2017»

В первую десятку вошел XII международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние-2017», проходивший в парке «Никола-Ленивец» в Дзержинском районе Калужской области в июле. В текущем году фестиваль лэнд-арта и ландшафтных арт-объектов посетило более 10 тысяч человек.

Первые строчки рейтинга заняли: фестиваль «Гринландия» (Кировская область), Bridge of Arts (Ростов-на-Дону), «Театральный дворик» (Тула), «Мариинский» (Приморье), «Великий Болгар» (Татария), «Шукшинские дни на Алтае» (Алтайский край), «Славянское подворье» (Подольск, Московская область), «Приволжский Штандарт» (Нижний Новгород), «Железный град 2017» (Изборск, Псковская область) и «Архстояние-2017» (Калужская область).

При составлении рейтинга культурные события и фестивали, проходившие в Москве и Санкт-Петербурге, не учитывались.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» открылся22 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области.

По информации организаторов, в 2017 году главной темой фестиваля «Архстояние» была «Как жить?». Художникам и архитекторам было предложено подумать над тем, как может выглядеть минимальное пространство для жизни. Авторские проекты фестиваля раскрывают современные, внесистемные модели жизни, доминируя над функциональностью и стандартами, и транслируют их в виде объектов, перформансов и даже жилых домов.

В рамках фестиваля состоялась микроопера в одном действии для трех исполнителей в сопровождении колокольчика и тибетских тарелок. Используя оперу-перформанс как модель жизни, автор пытается проанализировать силу влияния внешних факторов на внутреннее самоощущение.