Углич, Ярославская область, 31 августа, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области на грибной ферме в СПК «Угличский» собрали первый урожай шампиньонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор сельхозпредприятия Александр Исаев.

Магазины Ярославской области пока угличские шампиньоны не берут

В мае прошлого в СПК «Угличский» восстановили бывшую грибную ферму, построенную в 1966 году. Последние 7 лет она не работала. Шампиньонная ферма — единственная в Ярославской области.

Первый урожай составил 2,5 тоны. Из них половина ушла в московскую Троице-Сергиеву лавру. Оставшаяся половина отправилась на предприятия столицы. На подходе — вторая волна урожая.

«В Ярославской области никому пока наша продукция не нужна. Очень трудно попасть в местные торговые сети. Магазины предпочитают продавать польские «пустые», невкусные шампиньоны. Но у нас только начало работы. Мы сейчас опробовали оборудование, которое нам сделали на заказ в Ярославле. Оно работает нормально и скоро мы выйдем на полную мощность Пока про нас никто не знает. Я уверен, что как только мы запустимся на полную мощность, то будем работать на Углич и всю Ярославскую область и вытесним все импортные грибы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор СПК «Угличский» Александр Исаев.

Через месяц будет запущена вторая, а к декабрю введут в строй все восемь грибных камер. Совокупная производительность фермы составит до 35 тонн шампиньонов в месяц.