Якутск, 31 августа, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Из 490 тыс. кв метров жилья, запланированных по программе переселения из аварийного жилья на 2013—2017 годы, в Якутии сдано 449 тыс. кв метров. Об этом 31 августа сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Якутии Игорь Никифоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СахаМедиа Пресс-конференция

По словам Никифорова, на сегодняшний день республика лидирует по объемам введенного жилья в Российской Федерации. Отставание в 8% в Якутии произошло за счет Вилюйского района, Ленска, Нерюнгри, Серебряного Бора. Вместе с тем Игорь Никифоров пообещал, что в Серебряном Бору в ближайший месяц программа будет завершена.

В рамках следующей программы в 2018 году, которая будет продолжена уже силами республики, в первую очередь будут учтены те муниципалитеты, которые качественно выполнили свои обязательства. Так, на сегодняшний день признаны аварийными 1 миллион 10 тыс. кв метров жилья.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин не раз признавал, что Якутия — один из немногих субъектов, включивших в программу максимально приближенную к реальным показателям площадь аварийного жилфонда.

«Многие регионы предпочитают не показывать реальные объемы аварийного жилья, понимая, что придется отвечать за него. Якутия же приняла абсолютно правильное решение при разработке программы», — подчеркивал Степашин.

Глава региона Егор Борисов в свою очередь отмечает, что сегодня существует множество программ федерального уровня, однако одним из самых эффективных механизмов является программа по переселению граждан из аварийного жилья.

«490 тысяч квадратных метров аварийного жилья мы имели на 1 января 2012 года. И вот к сентябрю 2017 года мы почти полностью переселили из него людей. Такая возможность у нас появилась благодаря деятельности фонда. Что, в свою очередь, простимулировало увеличение темпов строительства жилья. За последние 5 лет мы удвоили ввод готового жилья, достигнув одного из самых лучших показателей на Дальнем Востоке», — подчеркнул Борисов.