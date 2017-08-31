Ярославль, 31 августа, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Об этом сегодня на комиссии муниципалитета по экономике и развитию города заявил начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Александр Лузин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волга в Ярославле

Он отметил, что по «зеленому маслу» в этом году произошли большие подвижки. Разработана дорожная карта по ликвидации этой проблемы.

«ДГХ подготовлено техническое задание на гидрогеологические изыскания на территории, загрязненной «зеленым маслом». И даже найден потенциальный инвестор, который захотел поучаствовать в этой программе. Это зарубежная организация, которая представляет международную инвестиционную компанию, специализирующуюся на финансировании проектов в области инфраструктуры. Буквально вчера они прислали на рассмотрение свои замечания по техзаданию. Если оно будет утверждено, то возможно, уже в этом году будут сделаны гидрогеологические изыскания» — отметил Александр Лузин.

По его словам, те изыскания, которые были сделаны в 1993 году, уже устарели. Свою роль сыграло и строительство нового Юбилейного моста через Волгу.

«Нам нужно знать, какую применять технологию. Перехватывающая дренажная система, которая была спроектирована еще в 70-е годы, давно уже устарела и себя исчерпала. Сейчас нужны новые технологии, чтобы эту проблему решить окончательно» — сказал Александр Лузин.

По предоставленным депутатам данным, вода в Волге по итогам наблюдения в 2016 году относится к третьему классу разряда «Б» — «очень загрязненная».