Ярославль, 31 августа, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Речь идет о дворе у дома №81 по улице Автозаводской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Двор на улице Автозаводская

Двор попал в программу комплексного благоустройства «Решаем вместе». Работы здесь завершены, отремонтировали асфальт, убрали около 60 аварийных деревьев, обустроили более 70 парковочных мест и установили бордюрный камень. Также в ближайшее время во дворе установят детскую площадку с прорезиненным покрытием и малыми архитектурными формами.

У жителей было особое пожелание — сохранить красавец-дуб, который растет во дворе. При этом люди пожертвовали количеством парковочных мест, и сейчас у них уже стали появляться идеи, как украсить дерево. Они заказали «золотую» цепь и возможно, что в ближайшее время здесь появится «ученый кот».

Всего в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» комплексно благоустраивают дворы 198 домов Ярославля.