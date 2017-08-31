Саратов, 31 августа, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Во время встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым, помимо социально-экономической ситуации в регионе, были обсуждены обращения жителей региона, поступившие главе государства в ходе «Прямой линии». Как сообщает ИА REGNUM, глава государства указал на проблемы, на которые жалуются жители.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с врио губернатора Валерием Радаевым

Валерий Радаев доложил о собранном урожае. По его словам, на сегодняшний день озимые дают 30 центнеров с гектара, что является для региона очень хорошим показателем. Он отметил, что с учетом посеянных 2,306 млн тонн планируется собрать 5 млн тонн зерна.

«В том году было 4,5, в этом ставим задачу 5 миллионов тонн. Учитывая, что все-таки находимся в зоне рискового земледелия, погода нас в этой части не балует, мы будем мобилизовывать все свои усилия и возможности для того, чтобы задачу выполнить», — сказал врио губернатора.

«В этой связи хотел попросить, если возможно, Вашего поручения Минсельхозу. Мы у себя закон такой имеем и применяем дифференцированную поддержку для нашей степной зоны, для сложной зоны с погодно-климатическими условиями по плодородию. Если бы такое решение было на федеральном уровне, конечно, в разы помогло бы нашим труженикам сельского хозяйства, которые находятся в самых сложных условиях, и таким территориям, как наша», — попросил президента Радаев.

Он сообщил также о том, что в области мелиорации в Саратовском регионе поставлена задача вводить каждый год не менее 20 тысяч гектаров. В этом году введено 7,4 тысячи гектаров мелиорации.

«Очень современное оборудование, практически все работает с телефоном, и там совершенно другая экономика, а также выход. Ставим задачу перед собой: это выращивание сои, кукурузы. В этой части, я думаю, у нас должно получиться, до конца года 19,5 тысяч гектаров введем. Так по годам будем ставить задачу уйти от действующего клина 160 тысяч до 250 тысяч», — пояснил Валерий Радаев.

Говоря о туристических маршрутах, он обратил внимание на протяженность Волги, которая на протяжении 480 км проходит по области с севера на юг.

«Еле нашли по всей стране два стареньких, будем говорить, «Метеора», так как быстродвижущиеся теплоходы очень сильно востребованы. Хотели туристические маршруты делать, а люди уже хотели вернуться, как было ранее, чтобы ходить на эти территории, в самые наши отдаленные районы. В этой части надежности, конечно, мало, там 90-й год выпуска. Учитывая, что у нас есть судоремонтный завод в Балаково, если можно было бы поручение также Министерству промышленности, рассмотреть Министерству транспорта, возможно, задействовать наши мощности для того, чтобы именно для рек такую машину построить», — попросил Радаев.

«Она строится у нас», — ответил президент.

В ходе беседы Радаев выразил благодарность президенту: «И хотел бы особые слова благодарности сказать за дороги. Мы попали в проект агломерации».

«Учитывая, что мы десятки лет были в зоне кризиса, практически не было дорог. Сегодня в разы ситуация улучшается — я думаю, что именно город Саратов, Энгельс, территории, которые в радиусе 50 километров. А следующий этап — Вы говорили про акцизы, там часть отчислений будет. Конечно, ставим задачу — межмуниципальные дороги, и пойти к поселениям в хорошем стандарте, с хорошим сроком и, конечно, с общественным контролем, как это сегодня делается».

«Не менее важно сказать, что те социальные проекты, которые поддержаны федеральным бюджетом: это дворовые территории, парки, скверы, муниципальные театры, дома культуры, спортзалы, — мы во всех участвуем, очень хорошо воспринимается жителями. Давно не восполнялись эти направления — сегодня просто очень замечательно. И конечно, вопрос обустройства городской территории. С жителями советуемся, определяем приоритеты и в этом направлении тоже движемся. То есть вместе формируем свою современную среду обитания», — подытожил свое выступление Радаев.

В ответ на это президент сообщил врио губернатора о том, что у него есть целый список жалоб от жителей региона на существующие в нем проблемы:

«Я посмотрел, картинки хорошие, красивые. Вы сейчас сказали о дорогах. Но есть такие проблемы, на которые люди обращают внимание. Они еще не решены. И более того — по дорогам, о которых Вы упомянули. Собственно, Вы и сами сказали, что, к сожалению, в прежнее время недостаточное внимание уделяли. Здесь, конечно, и дороги, и мосты. Есть чисто бытовые вопросы, но на один я бы хотел обратить Ваше внимание. Граждане жалуются, что нарушаются права пенсионеров на скидки по оплате ЖКХ. Я, честно говоря, даже не понимаю. В законе все отработано, у вас наверняка на региональном уровне система налажена. Здесь это всё есть. Пожалуйста, посмотрите. Хорошо?»

Кроме того, Путин обратил внимание на проблему перегруженности учебных заведений:

«Здесь пишут люди: «Скоро в три смены будем учиться». Есть и по возможным нарушениям трудовой дисциплины на Балаковской АЭС, но это я с Росатомом отдельно поговорю. Еще один совершенно конкретный вопрос, на который я обратил внимание. Закрывают больницу, село Первомайское. «Всем селом боремся, ничего пока добиться не можем». Вы знаете, где это находится?», — спросил президент.

«Это Федоровский район, у нас есть населенный пункт Первомайское. Обязательно разберемся», — пообещал разобраться глава области.

«Посмотрите. Если нужно помочь — скажите, — обратился президент к главе Саратовской области. — Я готов это сделать, если у Вас почему-то не хватает своих сил на этот счет. Я понимаю, что и учебные заведения, и учреждения здравоохранения бывают в сложном положении. Это все понятно. Значит, нужно организовать эту работу другим способом, вахтовым методом. Есть же и мобильные группы медицинских работников, которые приезжают. Там можно ФАПы организовывать. Просто этим нужно заняться. Я по этому вопросу хотел бы отдельный доклад. В целом посмотрите, на что люди обращают внимание, хорошо?»

Как сообщало ИА REGNUM, во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» в июне этого года начальник пожарной команды Александр Мельников из Саратовской области задал вопрос президенту: «Как можно получать пожарному восемь тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату».

«Все эти люди относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую «указную категорию», — ответил президент на вопросы, связанные с низкими зарплатами в регионах. — Что касается сфер, которые попали в бюджетные указы 2012 года, там более или менее у нас сохраняется порядок повышения заработной платы. Те сферы, которые не оказались в этой категории, там сложнее. Им не индексировали, хотя цены подросли, инфляция… А индексации не было. Это, конечно, несправедливо. Я с правительством говорил на эту тему, дал поручение — с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы».

Напомним, в марте во время рабочей встречи с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым президент РФ Владимир Путин сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре 2017 года.

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