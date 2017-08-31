Москва, 31 августа, 2017, 15:26 — ИА Регнум. С 1 сентября в России на всех платных участках федеральных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» начнет действовать единый транспондер, сообщили в ГК «Автодор».

Russianhighways.ru Федеральная трасса М-3 «Украина»

На 700 км платных дорог проезд можно будет оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, какой оператор, ООО «Автодор Платные дороги» или ООО «ОССП», его выпустил. Подключить данную услугу можно в личном кабинете на сайте оператора.

В компании отметили, что транспондеры позволяют свести к минимуму время прохождения автомобилей через шлюзы пунктов взимания платы.

Автомобилю, на лобовом стекле которого установлен транспондер, не нужно останавливаться, проезжая шлюзы, достаточно лишь снизить скорость до 10−20 км в час.

Деньги при этом списываются автоматически со счета транспондера. Использование транспондера позволяет также получать существенные скидки.

Отметим, тарифы и скидки на проезд с транспондером на разных участках устанавливаются оператором.

Напомним, что в июне 2017 года компания «Автодор» подписала со всеми российскими операторами платных дорог соглашение об операторском взаимодействии.

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Справка ИА REGNUM :

Транспондер (Т-pass) — автономное электронное устройство, принимающее и передающее сигнал для автоматической оплаты проезда по платным участкам дорог, включая специальные выделенные полосы. Крепится на лобовое стекло любого вида транспортного средства. Если заранее не закрепить — возможны ошибки в срабатывании.

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