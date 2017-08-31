Ярославль, 31 августа, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Ярославское УФАС нашло в действиях Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля нарушение Закона о защите конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Сайт УФАС по Ярославской области Ограничение конкуренции признано незаконным

В феврале 2017 года председателем КУМИ был подписан приказ №6/429, согласно которому акционерным обществам, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, и муниципальным автономным учреждениям города Ярославля рекомендовано осуществлять закупочные процедуры в электронной форме на региональной торговой площадке ООО «НПО «Верхневолжский торговый союз», основанной в декабре 2015 года. Подобные действия ведут к созданию преимущественного положения данного хозяйствующего субъекта на рынке услуг электронных торговых площадок.

«Согласно закону о защите конкуренции органам местного самоуправления запрещается совершать действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Предупреждение направлено на устранение признаков нарушения антимонопольного законодательства путем внесения изменений в вышеуказанный приказ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

В настоящий момент предупреждение антимонопольного органа исполнено, в приказ внесены изменения и данная рекомендация по проведению закупок из текста документа исключена.