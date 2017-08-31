Петрозаводск, 31 августа, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Всего за один день сразу три кандидата на должность главы Республики Карелия отказались от продолжения предвыборной борьбы. После обнародованных 31 августа заявлений о снятии кандидатур от бизнес-омбудсмена республики Елены Гнетовой и председателя Совета регионального отделения партии «Родина» Николая Тараканова, ЦИК Карелии принял такой же документ от Ольги Ильюковой («Патриоты России»), передает корреспондент ИА REGNUM.

«Патриоты России» Ольга Ильюкова

«В соответствии с частью 1 статьи 35 Закона Республики Карелия «О Выборах Главы Республики Карелия» кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования снять свою кандидатуру, подав соответствующее заявление в ЦИК Карелии», — сказано в официальном письме центральной избирательной комиссии, разосланном в СМИ.

По данным ИА REGNUM, сегодня в 17:00 комиссия рассмотрит все три заявления. В случае, если ЦИК снимет Гнетову, Тараканова и Ильюкову с выборов, на пост главы республики 10 сентября 2017 года будут претендовать только четыре кандидата.

Это Артур Парфенчиков, врио главы Республики Карелия («Единая Россия»), Ирина Петеляева, депутат заксобрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Сергея Миронова («Справедливая Россия»), Евгений Ульянов, депутат заксобрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Жореса Алфёрова (КПРФ) и Евгений Беседный, депутат заксобрания Республики Карелия, заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике (ЛДПР).

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