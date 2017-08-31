Москва, 31 августа, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в подготовке терактов задержаны несколько человек, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

По данным правоохранителей, двое задержанных выходцев из Центральной Азии готовили теракты 1 сентября в местах массового нахождения людей. Уточняется, что один из них планировал нападения с холодным оружием, второй хотел устроить самоподрыв.

Один из подозреваемых разместил в интернете видеообращение, в котором дал так называемую клятву верности террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он должен был напасть с ножом

«В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению», — говорится в сообщении ФСБ.

По месту проживания второго задержанного, также являющегося членом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружено и изъято взрывное устройство большой мощности — с его помощью он планировал самоподрыв. Уточняется, что устройство было самодельное.

Следственным подразделением ФСБ рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по трем «террористическим» статьям УК РФ.

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