Великий Новгород, 31 августа, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Средневековый шахматный набор из 19 фигур — как целых, так и фрагментированных — нашли археологи в ходе раскопок в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, фигурки вырезаны из поделочного камня — гагата.

Novgorodmuseum.ru Средневековые шахматы

Фигурки одноцветные, которые отличались по нанесённым на них точкам — одной или трём. Их небольшой размер (не более 2,5 см) позволяет учёным предположить, что найденный шахматный набор был дорожным.

Отметим, что шахматные фигурки в Великом Новгороде находили и ранее. Так, в 2015 году была найдена редкая средневековая шахматная фигурка родом из Западной Европы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этом же раскопе на улице Никольской в Великом Новгороде, где археологи начали работы лишь 21 августа, уже найдены две берестяные грамоты — №1093 и №1094, представляющие собой древние челобитные.

«Третья берестяная грамота, которой присвоен номер 1095, была найдена 28 августа», — заявил руководитель работ, старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Михаил Петров.

Эта грамота была обрезана ещё в древности. Её содержание — текст из четырёх строк — восстановить пока не удается.

Работы на раскопе, который продолжает исследования Славенского конца средневекового Новгорода, продолжаются.