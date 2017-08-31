Москва, 31 августа, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Отечественная валюта чувствует себя достаточно уверенно. Хотя движение пары usd/rub в сторону поддержки 58 продолжается уже тяжелой поступью, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль 30 и 31 августа вновь поддержали позитивные результаты размещения ОФЗ Минфином РФ. Спрос по пятилетним и девятилетним облигационным выпускам превысил предложение более чем в два раза. На вторичном долговом рынке также наблюдается всплеск спроса. Индекс RGBI рывком вернулся к отметке 138,6», — отметил эксперт.

«Нефть также поддерживает рубль. Данные от минэнерго США оказались достаточно неплохими. Запасы сырой нефти снизились более чем на 5 млн баррелей, однако запасы бензина показали небольшой рост. С приближением конца автомобильного сезона этот показатель продолжит расти», — пояснил Капустянский.

На этом фоне, по его словам, нефть марки Brent пока остается в рамках узкого боковика 50—53 долларов за баррель.

«К важным событиям 1 сентября, которые могут усилить давление на рубль, стоит отнести данные с рынка труда США. Если они окажутся положительными, тренд вверх по доллару усилится, а учитывая, что валютная пара usd/rub почти добралась до поддержки 58, может начаться коррекция вверх в рамках диапазона 58—60», — считает эксперт.

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