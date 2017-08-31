Ростов-на-Дону, 31 августа, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Вот уже семь лет как в центре Ростова-на-Дону реализуется проект под названием «Проспект звезд». Расположена звёздная аллея на проспекте Ворошиловском. Прямо на тротуаре. Дело инициаторов и создателей, несомненно, благое — увековечить имена выдающихся личностей города-миллионника. Но вот исполнение, как это часто и бывает, оставляет желать лучшего, передает ИА REGNUM 31 августа.

Липунов Г.А Звезда на Аллее звёзд в Ростове-на-Дону

Руководствуясь, по всей вероятности, идеей создания голливудской «Аллеи славы», ростовские воплотители идеи в жизнь не приняли во внимание (или приняли, но на авось) тот факт, что буквы и звезды, изготовленные из латуни, могут под воздействием температур и большого потока пешеходов отколоться от керамогранитных плит. И такой пример уже был. Зимой 2016 года снегоочистительная машина проехала прямо па памятным знакам и сорвала буквы в нескольких именах и фамилиях героев.

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Совсем недавно активисты поискового отряда «Миус-фронт» забили тревогу не по поводу состояния плит. Их удивляет тот факт, что на Аллее звёзд под ногами тысяч горожан и гостей донской столицы топчутся имена героев Великой Отечественной войны.

«Как следует относиться к созданной в Ростове-на-Дону по западному подобию Аллее звёзд? Вопрос даже не в самой идее создания пантеона, среди которых в ближайшее время появятся и кумиры современной эстрады. Вопрос в другом. На пыльной турецкой плитке мы видим имена наших героев: Береста, Печерского, Евдокии Никулиной, Геворка Вартаняна. По звёздам с фамилиями этих замечательных, выдающихся людей ходят в грязной обуви, могут бросить окурок, плюнуть. Раньше именами героев называли планеты, корабли, а теперь их имена кладут под ноги на окраинах в спальных районах. Звезды музыки, деятели современной культуры, искусства, возможно, там и должны находиться, но не герои войны», — считают в поисковом движении.

Это мнение в социальных сетях поддержали интернет-пользователи. «Имена Героев под ногами? Цинизм, тупость, бессовестность, паралич мозга и сердца в одном флаконе», — считает один из подписчиков группы.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием по вопросу к члену Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области Александру Сушкову. Он вместе с единомышленниками также недоумевает, как кому-то может нравиться, что по славным именам топчутся люди.

«Есть много вариантов материального воплощения нашей памяти, но чьё-то извращённое сознание, хорошо, если по недалёкости мышления, выбрало такой конструктив Аллеи, что сама идея памяти о выдающихся людях реализована «до наоборот» — лучшие втаптываются в грязь. С энергетической точки зрения, для тех, кому эта сфера не чужда, лучшие на такой Аллее, наоборот, попираются. В каком-то смысле — это культурно-историческая диверсия», — считает собеседник.

ИА REGNUM напоминает, проект, получивший название «Проспект звезд», стартовал в Ростове-на-Дону в 2010 году. Тогда первым, чьё имя было увековечено на проспекте Ворошиловском, стал советский учёный, под руководством которого Ростовский государственный университет стал одним из ведущих вузов России, Юрий Жданов. Сегодня на Аллее звезд увековечены имена 14 известных горожан.