Москва, 31 августа, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Высокие процентные ставки в России продолжают оставаться привлекательными для покупки отечественных долговых бумаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Ключевая ставка ЦБ РФ равна 9%, а ФРС США находится в диапазоне 1,00—1,25%.

Нефтяная вышка

«Отсутствие определенности касательно дальнейшего ужесточения американской кредитно-денежной политики вновь мотивируют заграничных игроков вкладываться в ОФЗ. Однако в скором времени падение курса доллара, положительно влияющее на стоимость рубля, может остановиться: рост ВВП США оказался выше ожидаемого (3% против 2,7%), и теперь участники рынка ждут отчет по безработице 1 сентября, который поможет спрогнозировать вероятность очередного повышения процентных ставок», — пояснил эксперт.

«В любом случае, ожидать сильной волатильности не стоит. И курс рубля, скорее всего, продолжит оставаться вблизи уровней 58,50 за доллар и 69,50 за евро», — отметил Мащенко.

По его словам, «приток денег в страну позволил отечественной валюте не обращать внимание на пессимизм на рынке сырья, где преобладают панические настроения. Нефть продолжает дешеветь из-за прекращения работы многих НПЗ в США из-за бушующего урагана Харви, благодаря чему излишек сырой нефти, который стало некому обрабатывать, может существенно увеличиться».

«30 августа вышли данные по запасам сырой нефти и, несмотря на снижение объемов уже девятую неделю подряд, роста котировок не произошло, а инвесторы продолжают подсчитывать потенциальные объемы необработанного сырья и ждать свежую информацию», — сказал Мащенко.

«Если негатив подтвердится, то особого падения цен ожидать не стоит. По большей части, пессимизм уже заложен в цены, поэтому ниже отметки в $50 цены вряд ли опустятся», — считает эксперт.

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