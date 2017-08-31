Ярославль, 31 августа, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославской области не дали вывести 5 гектар земли территории особо охраняемой природной зоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Yarregion.ru Природный заказник сохранится в прежних размерах

Правительство Ярославской области выступило с предложением вывести из государственного природного заказника «Долина реки Юхоть» земельные участки общей площадью 4,9 га в связи с возможной утратой ими особого природоохранного значения.

Особо охраняемая природная территория — государственный природный заказник «Долина р. Юхоти» — расположен в Мышкинском муниципаль­ном районе. Цель создания заказника — сохранение уникальных и типичных ландшафтов долины реки Юхоти в нижнем течении, гидрологического режима, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных комплексов, объектов животного и растительного мира.

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провел государственную экологическую экспертизу по проекту постановления правительства области «Об изменении границ, утверждении Положения о заказнике «Долина р. Юхоти».

«По результатам анализа материалов, приложенных к проекту, экспертной комиссией был сделан вывод о том, что земельные участки необходимо оставить в составе заказника, так как они являются важной частью природного ландшафта и местом обитания различных видов животных и растений. Использование их для хозяйственных целей, в том числе, жилой застройки, ведения подсобного хозяйства может отрицательно сказаться на состоянии всего заказника», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в природоохранном органе.

Таким образом, департаментом выдано отрицательное заключение. Границы государственного природного заказника «Долина р. Юхоти» остаются без изменений.