Киев, 31 августа, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Два уголовных дела, связанных с фактами возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко, расследуют на Украине. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«По состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся 2 производства по статье 112 УК по факту возможного посягательства на жизнь главы государства», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа агентство «Укринформ» со ссылкой на информированный источник в СБУ сообщило, что на президента Украины Петра Порошенко якобы готовилось покушение в Харьковской области. О попытке убийства главы государства сообщил по телефону женский механический голос, однако установить местонахождение анонима не удалось.

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