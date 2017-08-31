На Украине расследуют дела о возможном покушении на Порошенко
Киев, 31 августа, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Два уголовных дела, связанных с фактами возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко, расследуют на Украине. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ).
«По состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся 2 производства по статье 112 УК по факту возможного посягательства на жизнь главы государства», — говорится в сообщении.
Напомним, 23 августа агентство «Укринформ» со ссылкой на информированный источник в СБУ сообщило, что на президента Украины Петра Порошенко якобы готовилось покушение в Харьковской области. О попытке убийства главы государства сообщил по телефону женский механический голос, однако установить местонахождение анонима не удалось.
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