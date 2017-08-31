Калининград, 31 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Приоритетом в благоустройстве городской среды в Калининградской области должно стать обустройство береговой линии водных объектов — от Балтийского моря до городских рек и озёр. Такое мнение сегодня, 31 августа, корреспонденту ИА REGNUM высказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина, посетившая Калининград с рабочим визитом.

Сайт «Морские музеи и музейные корабли» Торпедный катер — памятный знак морякам-балтийцам на набережной в Калининграде

«Копировать программы формирования комфортной городской среды из других субъектов РФ не стоит, — сказала Калинина. — У нас страна большая, у каждого региона разные устои, разные традиции. У вас, в Калининграде, своя, совершенно другая культура».

«Например, в Калининградской области очень много водных объектов, у береговой линии которых расположены памятники архитектуры, — продолжил эксперт ОНФ. — Общественное пространство Калининградской области в основном — у воды. Но если мы будем благоустраивать верхние береговые линии, игнорируя берегоукрепительные работы, то все наши труды рухнут».

Светлана Калинина привела пример с другой, противоположной части Российской Федерации:

«Возьмём Камчатку. У них горы, и если они асфальтируют дороги, но не делают подпорные стенки, то всё обвалится, и смысла в таком асфальте нет».

В свою очередь, представитель регионального штаба ОНФ, общественный эколог Олег Иванов сообщил корреспонденту ИА REGNUM примеры непродуманного и некачественного обустройства береговых линий в Калининградской области.

«К сожалению, калининградцы и гости региона могли наблюдать подобное на променаде курортного города Зеленоградска и набережной адмирала Трибуца в Калининграде, — сказал Иванов. — Инициатива ОНФ должна помочь властям региона в поиске общественных экспертов, которые бы принимали участие на всех этапах — от принятия решений до контроля качества уже сданных объектов».

В частности, отремонтированную за более чем 600 млн рублей набережную Трибуца затапливало уже дважды, при этом вода заливала памятный знак морякам-балтийцам, участвовавшим в Восточно-Прусской операции 1945 года.

По мнению эколога, благоустройство береговых линий должно быть облечено в специальную программу, в которой бы учитывался лучший российский и мировой опыт, а также ошибки прошлых лет, уже сданных объектов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Калининградская область стала вторым после Крыма регионом, где на площадке ОНФ начались региональные обсуждения реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2017 году в Калининградской области будут благоустроены 45 дворовых и пять общественных территорий в Калининграде, Гвардейске, Светлом и Советске общей площадью 210 тыс. квадратных метров. На эти цели выделено 295 млн. рублей.