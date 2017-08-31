Бишкек, 31 августа, 2017, 14:18 — ИА Регнум. «Иметь свою независимую страну, свое суверенное государство — это великий Божий дар, великое счастье! И мы должны ценить это и беречь нашу страну, нашу независимость как зеницу ока!», — заявил президент Алмазбек Атамбаев поздравиляя соотечественников с Днем независимости Киргизии, передает пресс-служба главы государства.

noviceromano Киргизия

По словам киргизстанского лидера, за 26 лет независимости Киргизская Республика «прошла трудный путь становления, испытала непростые экономические, социальные и политические потрясения».

«К сожалению, после принятия Декларации о независимости в 1991 году, мало что делалось для достижения подлинного суверенитета страны. Сложнейший транзитный период затянулся на целых двадцать лет и сопровождался большими тяготами для народа. 2010 год показал, насколько близко страна может столкнуться с самым неблагоприятным сценарием — оказаться на грани катастрофы, что когда-то трудно было себе представить. Многие, от политологов до глав государств предрекали крах и развал страны. После июньской трагедии 2010 года чувство подавленности и депрессии в обществе еще более усилилось», — сказал он.

Атамбаев заверил киргизстанцев в том, что за последние семь лет в стране были решены проблемы, которые не решались до этого два десятилетия.

«Национальные ресурсы больше не отдаются за бесценок. Например, лицензию на месторождение «Джеруй» мы продали за $100 млн (свыше 5,87 млрд рублей) и плюс инвестор выплатил прежнему владельцу лицензии $65 млн (около 3,82 млрд рублей). А в своё время лицензия на это месторождение была отдана за 300 сомов (256 рублей). Республика достигла энергетической независимости и стабильности энергосектора. Партнерство с российским «Газпромом» положило конец зависимости в поставках природного газа и ГСМ», — пояснил он.

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Президент акцентировал внимание на том, что международные финансовые институты перестали считать Киргизию бедной страной, поскольку за последние пять лет показатель крайней бедности в ней сократился в 4,5 раза.

«Кардинально усилена обороноспособность страны. Теперь мы уже можем с полной уверенностью сказать: у нас есть настоящая, боеспособная армия! Никто не сможет безнаказанно зайти на нашу территорию. Сегодня Киргизия — это одна из десяти стран, которые рекомендованы к обязательному посещению туристам всего мира! Рекомендована не только благодаря удивительной природе и радушию нашего народа, но и прежде всего, как безопасная и надежная для туристов страна! Безопасная и надежная страна!».

Глава государства не преминул заметить, что раньше в посвященных Киргизии новостях СМИ упоминали только регулярные перекрытия дорог митингующими, захваты госучерждений, отключения света или газа. Сегодня же о стране знают, благодаря Всемирным играм кочевников и реформам в политике и экономике.

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«Я могу уверенно сказать, что возврата к прежней коррумпированной системе не будет и народ этого уже не позволит. Не надо надеяться, что как после 2005 года Бакиевы начали грабить, после 2010 года некоторые «временщики» пытались грабить народ. Больше коррумпированной власти народ не допустит! Не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. И, конечно же, этого не «видят» и некоторые политиканы из старой элиты, у которых наблюдается амнезия и памяти, и совести. Объясняется это просто. Скоро президентские выборы».

Говоря о предстоящих президентских выборах, Алмазбек Атамбаев обрушился с критикой в адрес некоторых политиков, которые «задолго до выборов начали кампанию против кандидата от «Социал-демократической партии Кыргызстана» (партии власти — Прим. ИА REGNUM ).

«Лозунг один: кто угодно, только не кандидат от СДПК. Почему? Потому что кандидат от СДПК продолжит курс президента Атамбаева. Потому что продолжится курс по очищению страны от политиков-коррупционеров, грязи, воров. Потому что во внешней политике будет и дальше отдаваться приоритет странам-соседям, таким братским странам как Россия и Китай. Потому что будет и дальше поставлен заслон на пути рейдерства и мародерства, национализма и сепаратизма. Потому что придется и дальше отвечать за преступные деяния, за воровство. И поэтому против кандидата СДПК объединились и беглые президенты, и временщики, и политиканы, и некоторые НПО, и коррупционеры, и олигархи, и их телеканалы и СМИ».

Киргизстанкий лидер поделился мнением, что самым опасным в сложившейся политической ситуации стал тот факт, что эти силы заранее готовятся дискредитировать итогов президентских выборов.

«Последние недели по «оппозиционным», а на самом деле телеканалам, газетам у которых есть конкретные хозяева, активно муссируется тема так называемого административного ресурса, который якобы обеспечит победу кандидата от СДПК. Это подается как бесспорный факт, и даже обсуждается тема организации массовых беспорядков в случае победы кандидата социал-демократов», — резюмировал Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа в Киргизии отмечается главный праздник страны — День независимости. Эта дата была выбрана в качестве праздничной, поскольку 31 августа 1991 года в ходе внеочередной сессии Верховного Совета Киргизии было принято постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Киргизстан». В соответствии с этим документом республика была объявлена суверенным государством.

Напомним также, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в результате которой президент Курманбек Бакиев бежал из страны и поселился в столице Белоруссии.

10 июня 2010 года в городе Ош на юге Киргизии произошел бытовой конфликт, переросший в вооруженное противостояние между гражданами киргизской и узбекскойнациональности. 11 и 12 июня 2010 года межэтнический конфликт охватил другие южные регионы республики. Прекратить массовые беспорядки и погромы местным властям удалось лишь 15 июня 2010 года. Комендантский час на юге Киргизии длился вплоть до 10 августа 2010 года. Только по официальным данным, в результате столкновений погибли свыше 400 человек и еще порядка 1000 стали вынужденными переселенцами.

Отметим, что «Социал-демократическая партия Кыргызстана» в качестве кандидата в президенты Киргизии выдвинула Сооронбая Жээнбекова, занимавшего на тот момент пост премьер-министра. Впоследствии Жээнбеков ушел в отставку, дабы, как он выразился, избежать обвинений в использовании административного ресурса.

Выборы главы государства запланированы на 15 октября 2017 года.