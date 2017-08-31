Москва, 31 августа, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Поисковые запросы пользователей зависят от времени суток. Утром людей интересует погода, днем — бизнес, а ближе к ночи — фильмы и видео для взрослых, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Дарья Драй ИА REGNUM Игры

Аналитики компании пришли к выводу, что в запросах пользователей отражается ритм их деятельности. Так, активный поиск информации стартует в России в шесть утра. На протяжении двух часов люди интересуются погодой, читают сонники и гороскопы.

В 9:00 по местному времени начинается рабочий день, и до 17:00 наиболее популярны запросы, связанные с работой: бизнес, законодательство, производство, информационные технологии. При этом к 15 часам возрастает доля запросов об играх — от работы пользователи начинают уставать.

По окончании рабочего для в интернете ищут рецепты приготовления блюд, игры, мультфильмы, кино и сериалы. Еще одна тема — школьные уроки.

После 22:00 растет доля запросов о звездах, спорте, красоте и здоровье, по-прежнему много запросов о кино. С 00:00 до 06:00 запросы касаются, в основном, интимных услуг и видео для взрослых.

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