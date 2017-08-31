Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Первая в России частная трамвайная сеть, создающаяся на условиях концессии, не будет запущена в ранее намеченный срок из-за просчетов концессионера — группы «ЛСР». Об этом сегодня, 31 августа, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Chizhik-lrt.ru Подвижной состав для трамвайного проекта «Чижик»

Современная скоростная трамвайная сеть под брендом «Чижик» создается на условиях государственно-частного партнерства в Красногвардейском районе города, от Ладожского вокзала в направлении микрорайонов Ржевка-Пороховые, по ранее эксплуатировавшимся трамвайным маршрутам. При этом решено, что стоимость проезда на «частном» трамвае будет не выше общегородского тарифа.

Однако реализация проекта столкнулась с рядом трудностей, в результате чего сроки запуска скоростного трамвая фактически сорваны. Отставание от графика составило уже полгода.

«Первый и второй этап строительства должны были быть окончены в середине августа, но они, как показал сегодняшний объезд, пока только в начальной стадии, а небольшое число рабочих выведены на объект как раз сегодня», — констатировал Игорь Албин, побывавший на месте стройки.

Он отметил, что власти города создали проекту режим наибольшего благоприятствования: перечислен аванс, земельные участки переданы концессионеру, организованы параллельные и дополнительные маршруты движения общественного транспорта, поскольку прежние трамвайные пути уже демонтированы.

«Проект должен быть запущен в ноябре 2017 года. Между тем, есть большие опасения, что этого не случится вовремя», — сообщил 31 августа Игорь Албин.

У него вызвало удивление то, что руководство «ЛСР» представляет неубедительные объяснения сложившейся ситуации.

В частности, вдруг обнаружилась необходимость в еще одном трамвайном депо, а также выяснилось, что у Ладожского вокзала трамвайная линия должна опираться на галерею вокзала, а документов, по которым галерея была спроектирована, долго не удавалось обнаружить. Напомним, что Ладожский вокзал открыт в 2003 году.

Из-за угрозы срыва сроков реализации проекта руководителям профильных смольнинских ведомств поручено взять под личный ежедневный контроль ход производства работ, а руководителям сетевых организаций — проконтролировать сроки согласования инженерных работ на коммуникациях.

«Независимым экспертам поручено в недельный срок проверить проектно-сметную документацию по новой трамвайной сети в Красногвардейском районе», — отметил Игорь Албин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга реализует ООО «Транспортная концессионная компания», созданная группой «ЛСР». Соглашение с инвестором было подписано 30 мая 2016 года. Скоростной трамвай позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Красногвардейского района. Перспективный пассажиропоток «частной» трамвайной сети оценивается в 33,2 млн человек в год.

Выполнить работы по реконструкции трамвайных путей по пути следования трамвайных маршрутов № 8, 10, 59, 64, строительству трамвайного парка и закупить подвижной состав инвестор должен до конца 2018 года. Тариф на проезд останется на прежнем уровне, приниматься будут все городские проездные документы, в том числе дающие право на бесплатный проезд.

Как ожидается, по обновленным путям пустят современные низкопольные трамваи. Предусмотрена бесшумная технология конструкции трамвайных путей, при которой рельсы размещаются в специальной шумопоглощающей обойме.

Это должно обеспечить улучшение транспортной доступности одного из самых густонаселенных районов — Красногвардейского, где сейчас проживает 350 тысяч человек, жилого района Ржевка, доступности Ладожского вокзала.

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Напомним также, что в Петербурге объявлено о планах запуска скоростных трамваев в город Колпино и к микрорайону Славянка в Пушкинском районе. Эти проекты также планируется осуществить на принципах ГЧП и концессии.