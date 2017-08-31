Москва, 31 августа, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В России резко упали цены на iPhone 7 Plus. Об этом 30 августа сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Pcadvisor.co.uk IPhone 7 Plus

По информации издания, флагманский смартфон от Apple подешевел в России на 43% от рекомендованной розничной цены. Больше всего подешевела самая дорогая версия устройства — на 256 гигабайт.

Эксперты связывают это с тем, что в сентябре ожидается презентация нового смартфона — iPhone 8.

Напомним, iPhone 7 и iPhone 7 Plus были представлены в сентябре 2016 года. Стартовая цена версии с 256 гигабайтами памяти составляла в России 85 990 рублей. На сегодняшний день устройство продаётся по минимальной цене 49 500 рублей.