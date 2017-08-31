Хьюстон, США, 31 августа, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В США на химическом заводе Arkema, расположенном в 30 милях от пострадавшего при шторме Хьюстона (штат Техас), произошел взрыв, сообщает The New York Times.

Nzz.ch Хьюстон

По данным местных властей, на предприятии около 2:00 по местному времени прогремели два взрыва. Очевидцы сообщили, что над заводом поднимаются клубы черного дыма.

Местные жители были заранее эвакуированы: из-за урагана «Харви» и наводнения предприятие сильно пострадало и не может больше охлаждать химические реактивы.

В больницу поступили десять человек, их госпитализировали с симптомами химического отравления. Среди пострадавших — один полицейский.

Власти города сообщают, что опасность взрыва сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Харви» обрушился на побережье Техаса в ночь на 26 августа. В результате урагана крова лишились более 30 тыс. жителей Хьюстона, от наводнений пострадали до 50 округов штата. Специалисты оценивают экономический ущерб, причиненный штату, в $30 млрд.