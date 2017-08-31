Москва, 31 августа, 2017, 13:44 — ИА Регнум. В последний торговый день месяца (31 августа) основные валюты торгуются с понижением против доллара США, который растет в тандеме с рисковыми активами при поддержке отступления геополитического фактора и благоприятной экономической статистики по всему миру., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Российские фондовые индексы, которые начали день на минорной ноте, также вышли в плюс благодаря восстановлению нефти Brent, которая сейчас тестирует отметку $51», — отметил эксперт.

«Участники рынка продолжают фиксировать прибыль по коротким долларовым позициям, вдохновленные вчерашними впечатляющими показателями экономического роста. Если ряд второстепенных отчетов 31 августа и данные по рынку труда 1 сентября также выйдут в позитивном ключе, коррекция подешевевшей американской валюты продолжится», — считает Диргин.

При этом, по его словам, «рубль продолжает успешно сопротивляться натиску доллара. Как и 30 августа, сегодня пара доллар/рубль открылась гэпом вверх за счет вечерней просадки котировок нефти, но тут же вернулась к снижению, хотя импульс внутридневных движений носит ограниченный характер».

«Доллар продолжает получать поддержку в районе 58,30 рубля, которая окажется под угрозой только в случае уверенного бычьего прорыва на рынке нефти, а предпосылок для такого сценария пока не наблюдается. Так что, скорее всего, рубль продолжит колебаться в пределах тесного диапазона», — полагает Диргин.

«Евро тем временем развивает медвежью коррекцию, несмотря на сильные данные по инфляции в еврозоне. Давление на валюту усилили сообщения о том, что в ЕЦБ выражают беспокойство по поводу чрезмерно высокого курса евро. После вербальных интервенций котировки могут продолжить поход на юг, и теперь следующей психологической целью пары является уровень 1.18», — пояснил эксперт.

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