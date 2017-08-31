Москва, 31 августа, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В России предлагается запретить производство и продажу так называемого порошкового алкоголя. О соответствующих проектах законов сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«Два законопроекта, которые касаются регулирования алкогольного рынка. Один из них запрещает производство и продажу в нашей стране так называемого порошкового алкоголя, а второй устанавливает серьезные штрафы за нарушение этого запрета в рамках Кодекса об административных правонарушениях», — сказал Медведев в ходе заседания правительства.

Запрет вводится для того, чтобы обезопасить граждан РФ от вредной для здоровья продукции.

«Она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов», — сказал Медведев.