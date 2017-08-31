Армия России вошла в топ-3 сильнейших в мире
Москва, 31 августа, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Российская Федерация заняла второе место в рейтинге стран с сильнейшей армией мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели эксперты портала Global Firepower.
Константинов Олег ИА Красная Весна
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Первое место рейтинга заняли Вооруженные силы США, на третьем месте — Народно-освободительная армия Китая (НОАК).
В Топ-10 также попали Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Отметим, что оценка Вооруженных сил 133 государств проводилась по более чем 50 факторам и зависела от сбалансированности военной мощи и разнообразия доступных вооружений.
Полный «Рейтинг военной силы 2017» опубликован на сайте организации.