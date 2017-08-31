Вашингтон, 31 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Астероид «Флоренс» сблизится с Землёй 1 сентября и пройдёт на расстоянии 7 млн километров от планеты. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Pro-arctic.ru Орбита

Размер астероида составляет 4,4 километра в диаметре. Он является крупнейшим небесным телом, орбита которого пересекается с орбитой Земли.

Отмечается, что астероид не представляет опасности для нашей планеты, поскольку в момент максимального сближения он будет находиться на расстоянии 7 млн километров от Земли.

По словам ученых, многие другие астероиды сближались с Землёй на более близкое расстояние, но все они были значительно меньшего размера.

Нахождение астероида «Флоренс» близко от Земли дает возможность подробно изучить объект. Для его наблюдения будут применяться радиотелескоп в Пуэрто-Рико, а также радиолокаторы NASA в штате Калифорния.

Напомним, астероид был открыт обсерваторией в Австралии в 1981 году. Он был назван в честь Флоренс Найтингейл — сестры милосердия и общественной активистки Великобритании.