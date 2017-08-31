Москва, 1 сентября, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, вступил в силу закон, упрощающий получение гражданства РФ для украинцев, сообщает ИА REGNUM.

Украинский паспорт

Оговаривается заявительный порядок (без предоставления подтверждающей справки от компетентных национальных органов) при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

«Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления», — говорится в законе.

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Ранее в Госдуме разъяснили, что отказ от гражданства Украины оформляется нотариально, один документ идет в ФМС, второй — на Украину. Предполагается, что при подаче документов на получение гражданства отказ от гражданства Украины заменит ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины.