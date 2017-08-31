Москва, 1 сентября, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, вступил в силу закон, предполагающий принесение присяги при вступление в гражданство РФ, сообщает ИА REGNUM.

Флаг России

В законе прописывается оговаривается обязательность личного принесения присяги для желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста.

«Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте клятвы.

Порядок принесения присяги устанавливается президентом России. Отказ от присяги влечет отмену решения о предоставлении гражданства РФ.

От присяги освобождаются лица, не достигшие 18 лет, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности вступившим в законную силу решением суда, неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести текст присяги и (или) собственноручно его подписать, иные лица в соответствии с решениями президента РФ.