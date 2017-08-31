Симферополь, 31 августа, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Горсовет Симферополя согласовал отставку с поста главы администрации города Геннадия Бахарева и назначил на пост временно исполняющего обязанности мэра заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Галину Александрову. Решение было принято на сессии 31 августа. Как сообщается, за решение об отставке Бахарева проголосовали 28 депутатов, за назначение Александровой — 30.

A.Savin Симферополь

Конкурс на замещение должности главы горадминистрации назначен на 21 сентября.

Уже сегодня Александрова провела первый комиссионный выезд в качестве и.о. главы администрации города — по жалобам местных жителей, об этом сообщается на сайте мэрии.

В частности, представители администрации осмотрели арендованный земельный участок, на котором расположено сразу три заведения общепита — тогда как он предназначен для размещения детской игровой зоны.

«В администрацию города Симферополя неоднократно поступали жалобы на деятельность ряда заведений общепита на указанном участке. По результатам осмотра мы видим антисанитарные условия, в которых ведётся работа. Специалистами также выявлены факты неправомерной реализации алкогольной продукции. По всем установленным правонарушениям профильными службами будут приняты надлежащие меры реагирования, вплоть до приостановки деятельности заведений. В части нецелевого использования земельного участка нами незамедлительно будет проинформировано Управление Государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга Республики Крым для начала административного производства по данному факту», — прокомментировала ситуацию Александрова.

Об отставке Геннадия Бахарева стало известно 29 августа — официальной причиной названо состояние здоровья теперь уже бывшего градоначальника. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов жестко раскритиковал работу властей Симферополя — в частности, за работу незаконных торговых точек на территории студгородка КФУ, — пообещав вынести выговор главе города. Ранее в отставку ушли главы Феодосии и Джанкоя.

Между тем сегодня же, 31 августа, стало известно об уходе с поста главного архитектора Симферополя Ирины Ивановой, которая проработала в этой должности менее трех месяцев — с 13 июня.