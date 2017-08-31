Москва, 1 сентября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, вступил в силу закон, отменяющий решения о предоставлении гражданства РФ для осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, сообщает ИА REGNUM.

mediaphoto.org Российские паспорта

Если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений, следует из текста закона. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отзыва решения о предоставлении гражданства РФ.

При этом наказание предполагается не только за сам факт совершения преступления, но и за его подготовку.

Речь идет о таких деяниях, как совершение террористического акта, международного террористического акта, содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, в интернете к ее осуществлению, организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, захват заложников, угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсия, организация деятельности экстремистской организации, сообщества, финансирование экстремистской деятельности.

Оговаривается, что ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками.