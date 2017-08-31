Москва, 31 августа, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Более 60% граждан Российской Федерации по-прежнему считают рост цен самой серьезной проблемой общества. Данный вопрос остается одним из самых острых в стране на протяжении последних 20 лет. Об этом сообщает «Левада-центр» по итогам опроса населения.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

На второй строчке самых волнующих жителей страны тем расположилось обнищание и бедность значительной части граждан (45%).

В Топ-5 самых острых проблем также входит рост безработицы (33%), коррупция и взяточничество (33%), спад производства в промышленности и сельском хозяйстве (28%).

Чуть менее популярными оказались варианты «недоступность многих видов медицинского обслуживания» (26%), «резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов» (25%), «кризис морали, культуры, нравственности» (15%), «ухудшение состояния окружающей среды» (14%) и война на востоке Украины (14%).

Отметим, что меньше всего волнует жителей РФ ограничение гражданских прав, демократических свобод и «давление» на независимые СМИ (4%).

«Опрос проведен 18 — 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, — говорится в сообщении. — Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью».