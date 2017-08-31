Вашингтон, 31 августа, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что трансгендеры по-прежнему могут служить в вооруженных силах США, пока вопрос проходит процесс экспертного анализа, не стоит считать разрывом с политикой президента США Дональда Трампа. Этот шаг не является протестом против политики президента-республиканца, а лишь грамотным исполнением его указа, что бы ни думали представители ЛГБТ-сообщества, сообщает The Slate.

Пентагон

Велика вероятность того, что Мэттис, которого поспешно окрестили одним из лидеров сопротивления Трампу, просто учитывает печальный опыт запрета на въезд в США гражданам ряда стран, в которых проживают преимущественно мусульмане. Пойдя по пути первоначального анализа предложения главы Белого дома, Трамп и его команда стремятся создать надежный юридический фундамент.

При этом Мэттис следует определенной последовательности действий выполнения указа президента. Так, получив соответствующий сигнал в одном из сообщений Twitter от Трампа, Мэттис обратился за разъяснением его сути. Благодаря этому появлялась возможность проведения между оборонным ведомством и Белым домом закрытого обсуждения сущности указа президента.

После этого следует создание процесса, включающего в себя, в идеале, как можно больше шагов и отдельных звеньев. Наконец, ведомство обращается к экспертам с просьбой провести исследование по тому или иному вопросу, которое оказывается в поддержку устремлений главы государства.

Более того, при подготовке исследования у Трампа и его команды появляется возможность сбора доказательств своей правоты на случай возможных судебных разбирательств в будущем.

Таким образом, тот факт, что Мэттис заявил, что трансгендеры по-прежнему могут служить в армии США, не означает, что глава оборонного ведомства идет против Трампа, скорее наоборот. Мэттис делает то, что нужно президенту-республиканцу — вырабатывает обоснованную, скоординированную стратегию по запрещению трансгендерам доступа в вооруженные силы.

Напомним, о том, что текущая политика по трансгендерам в вооруженных силах США остается без изменений, министр обороны США Мэттис заявил 29 августа. По словам главы оборонного ведомства, представители этой группу половых меньшинств смогут продолжить несение службы, пока проводится анализ воздействия решения Трампа.