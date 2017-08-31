Ярославль, 31 августа, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля обратилась к московским властям с просьбой поделиться опытом по сносу и расселению ветхих пятиэтажек. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя департамента градостроительной политики Москвы сообщает «Интерфакс».

Ярославль готовится пойти по пути Москвы

«Ярославль обратился к нам с просьбой поделиться опытом по расселению старых пятиэтажек и стартующей программе реновации», — сказал Андрей Валуй.

Он отметил, что у других регионов не такие финансовые возможности для проведения этой программы.

«Конечно, у них другие возможности, однако мы встречаемся и проводим консультации», — добавил замруководителя департамента.

Напомним, 24 июля депутаты Ярославской областной Думы Сергей Балабаев и Василий Цепенда внесли законопроект, который предполагает снести в Ярославле все дома «хрущевской» серии.

«Москва давно занимается сносом. «Хрущёвки» уже давно обветшали, а придомовые территории не отвечают современным требованиям благоустройства», — сказал депутат областной думы Сергей Балабаев.

Закон, в частности, предусматривает предоставление нового жилья в том же районе, повышает требования к благоустройству территории с обязательным выделением достаточного места для организации парковки, требования к строительным технологиям и качеству самого жилья. Жилые кварталы должны, по мнению авторов законопроекта, быть максимально удобными для проживания граждан.