Бийск, Алтайский край, 31 августа, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы практически завершена. Об этом со ссылкой на краевое министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство финансов Алтайского края Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Бийске (Алтайский край). Так выглядил ветхий дом

Проект, предусматривающий расселение 153,53 тыс. кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тыс. жителей, реализовывался на территории 24 муниципальных образований. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В настоящее время переселение граждан осуществляется только в Бийске: десятки горожан ежедневно переезжают в новые квартиры. Накануне жилье в новом кирпичном доме на ул. Ленинградская № 59/1 получила Наталия Лапшина, ранее проживавшая в доме, где даже центрального отопления не было.

Министерство финансов Алтайского края Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Бийске (Алтайский край). Так выглядил ветхий дом

Министерство финансов Алтайского края Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Бийске (Алтайский край). Новый дом для переселенцев

«Мы жили в районе Льнокомбината. Зимой носили дрова на второй этаж. В новом доме нравится все — двор, дом, подъезд, ремонт в квартире и район. Импонирует то, что в шаговой доступности расположены школы, детские сады, больница. Большое спасибо за новую жизнь», — отметила Наталия.

Всего в наукограде по краевой программе подлежит расселению 368 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Проживали там более 7 тыс. граждан, для которых уже приобретено свыше 2,7 тыс. квартир исключительно в новостройках, общей площадью 98 тыс. кв. метров.

«Сегодня все дома, в которых будут жить переселенцы построены, документы также почти все оформлены, граждане переезжают, процесс идет и будет завершен в установленный срок. Конечно, мы рассчитываем, что программу продлят, ведь благодаря ей наш город значительно преобразился», — подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Бийска Дмитрий Маслюк.

Напомним, ранее информацию об успешном выполнении программы в Алтайском крае подтвердил сибирский полпред Сергей Меняйло, побывавший в регионе с рабочим визитом.

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«Самое главное, что в Алтайском крае указы президента России по переселению из аварийного жилья и по развитию сети перинатальных центров выполнены. И есть уверенность, что несмотря на небольшие недоработки они будут полностью выполнены. Не по всем регионом Сибири такая уверенность есть», — отмечал полпред 11 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за период с 2014 года по 1 апреля 2017 года в Алтайском крае из аварийного жилищного фонда было расселено 7,93 тыс. человек, ликвидировано 113,25 тыс. кв. м аварийного жилья.

Как было отмечено на заседании госсовета по выполнению «майских указов», следующим шагом в решении этой проблемы должно стать создание системы постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда.