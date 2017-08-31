Ярославль, 31 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Представители ярославских рекламных агентств назвали «бредом» и «чушью» информацию о том, что городские власти заставляют их жертвовать деньги на некие городские нужды, которую распространил телеграмм-канал «Ярполитика». Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Pixabay.com Деньги

Телеграмм-канал выложил фрагмент аудиозаписи, в которой человек, чей голос схож с голосом мэра города Владимира Слепцова, рассказывает кому-то, что у предпринимателей и представителей промышленных предприятий города «будут просить» по 10−15 млн. Среди предпринимателей, которые якобы согласились на это, называются руководители крупных рекламных агентств города.

Фрагмент короткий, из него непонятно, на какие цели и каким образом собираются данные средства. Между тем сами рекламщики отрицают даже сам факт таких переговоров.

«Это история — бред полнейший. Я думаю, что это под Слепцова кто-то «копает». У нас за 4 года было 4 мэра. И наконец появился настоящий, который занимается благоустройством. Это заметно больше всего в Кировском районе, и кому-то это не нравится. Люди играют в «царя горы», стремясь убрать того, кто наверху. Даже сумма, которую Владимир Слепцов якобы вымогает у нас — абсурдна. 10−15 миллионов — у нас таких денег нет. Мы же не дорожники или какие-то другие крупные предприятия. Даже если допустить такое, что нам власти могут предложить взамен? «Ярполитика» стремится набрасывать чего-то на вентилятор. Вот, недавно они обвинили меня, что я иду финансовым паровозом у кандидата в депутаты муниципалитета Олега Ненилина. Но это неправда, я его не спонсирую. В общем неправда это все, что написала «Ярполитика». Чушь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 6 созыва, директор ООО «Два Слона» Дмитрий Кузьмин.

«Я сейчас в Европе, поэтому запись не слышал, текст не читал. Впервые от вас это слышу. Я не в курсе этих событий. Надо послушать запись. Только потом смогу прокомментировать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель рекламного агентства «Аврора» Алексей Ковинский.

Пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израйлева сообщила, что Владимир Слепцов не будет комментировать эту ситуацию. Отметим, что традиционно городские предприятия оказывают помощь городу через Фонд развития Ярославля. Обычно эти деньги идут на городское благоустройство, издание книг о городе, решение неотложных проблем. Впрочем, суммы, которыми оперирует фонд, значительно ниже.