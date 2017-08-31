Ростов, Ярославская область, 31 августа, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Ростове Великом Ярославской области 2 сентября пройдет фестиваль «Лукова Ярмонка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо»

В Ростове ждут гостей на «Лукову ярмонку»

На площадке туристического комплекса «Ростовский» вокруг главного гастрономического бренда города развернется настоящий «луковый» базар. Ежегодный гастрономический фестиваль «Лукова ярмонка» объединит на своих площадках передовых поставщиков ростовского лука, любителей «луковых» угощений, лучших мастеров «луковых» сувениров, участников традиционных конкурсов «Луков венок» и «Расти коса», жителей города Ростова Великого и активных путешественников по лучшим событийным мероприятиям страны.

«В рамках фестиваля будут подведены итоги «луковых» конкурсов, пройдет выставка-продажа традиционных гастрономических специалитетов, дегустация «луковых» кулинарных шедевров от кафе «Лукова слобода», мастер-классы по плетению «луковых» кос и венков, изготовлению «луковых» сувениров, концертная программа «Луково веселье» и много других «луковых» событий. В программе фестиваля выступление ростовского народного ансамбля песни и танца «Зарянка», дегустация знаменитой луковой похлёбки, приготовленной рестораторами комплекса в 300-литровом «Царь-котле», а также бесплатные экскурсии в музее-кафе «Лукова Слобода», — сказала корреспонденту ИА REGNUM арт-директор МОТ «Золотое кольцо» Юлия Смук.

Впервые организаторы фестиваля совместно с благотворительным фондом помощи тяжелобольным детям с онкологическими, гематологическими заболеваниями «Ассоль» проводят благотворительную акцию на сбор средств на приобретение оборудования для ярославской областной клинической онкологической больницы.