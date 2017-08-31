Рига, 31 августа, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Полиции безопасности Латвии (ПБ) проще и дешевле запретить проведение всех военизированных игр Airsoft и Lasertag, нежели как-то иначе решать возникшую проблему, заявил участник игр с имитацией оружия, заместитель главного редактора портала Press. lv Алекс Алехин, говоря об участниках военных игр в Латвии, которых сравнивают с российскими солдатами.

Dickelbers Полиция Латвии

«Если у нас общество действительно настолько перепугано, то давайте запретим все и сразу. Не знаю, чем во время этих учений занимается наша Полиция безопасности, но они просто решили, что легче сделать один звонок организаторам страйкбола, чтобы вообще ничего не было. Так для ПБ дешевле. Но это то же самое, что запретить все кухонные ножи, потому что ими совершается большинство убийств. Я так понял, что сообщество страйкболов отнеслось к этому с пониманием. Хотя я считаю, что самое простое было поставить таблички «Идет военизированная игра», с объяснением. Но ПБ проще все запретить», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Полиция безопасности рекомендует воздержаться от проведения так называемых мужских игр во время российско-белорусских военных учений «Запад-2017». В преддверии учений ПБ провела беседы с организаторами и участниками игр airsoft, lasertag, указав на потенциальную угрозу, а также негативное влияние, которое они могут оказать на интересы государства и общественную безопасность. Поскольку полиция полагает, что подобные игры могут использоваться для прикрытия возможных провокаций, это повышает риск проверок участников подобных мероприятий.