Москва, 31 августа, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Прошедший на юге США ураган «Харви» двояко повлиял на нефтяные цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

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«С одной стороны — приближение урагана, которое вызвало закрытие нефтяных платформ, повысило цены на доллар, создало своеобразную премию. С другой — завершение урагана эту премию с рынка убрало, а наводнение привело к закрытию нефтеперерабатывающих заводов и, как говорят специалисты, может снизить спрос на нефть», — пояснил эксперт.

«В итоге американский баррель нефти марки WTI упал ниже $46 за баррель, потянул за собой Brent, который опустился ниже $51. Причем спрэд между двумя фьючерсами вырос почти до 5 долларов, что является максимальной величиной за последние два года», — привел цифры Богданов.

«Последние данные минэнерго США показали снижение запасов на 5,3 млн баррелей, но, даже несмотря на это, нефть продолжила падать», — отметил эксперт.

Скорее всего, по его мнению, «оценить влияние урагана «Харви» на нефтяную отрасль и спрос на нефть и нефтепродукты можно будет только на следующей неделе, когда выйдет свежая статистика от минэнерго США».

«А пока цена Brent зависла в районе $50,5 и в любой момент может пройти важнейший уровень поддержки $50 за баррель. Если это случится, можно ожидать быстрого снижения цен еще на 5% до $48 за баррель», — считает эксперт.

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