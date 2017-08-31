Донецк, 31 августа, 2017, 12:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 30 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики обстреляли три населенных пункта, сообщают 31 августа пресс-службы войск ДНР и ЛНР.

John Crosby Миномётный обстрел

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Фрунзе, Донецкий, селам Красный Лиман и Калиновка.

При обстреле украинские силовики использовали автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению Совместного центра по контролю и окординации режима прекращения огня (СЦКК), в ДНР украинские силовики обстреляли село Спартак, Донецк и Ясиноватую. В ходе обстрела погиб один военнослужащий войск ДНР.

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«Штаб АТО» зафиксировал 19 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, шахты Бутовка, Зайцево, Каменки.

Напомним, с 25 августа в Донбассе объявлено «школьное перемирие», приуроченное ко Дню знаний. Хотя количество обстрелов снизилось, киевские войска продолжают обстреливать позиции ополченцев из различных видов оружия.